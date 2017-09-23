Жители Сирии смогут написать о проблемах на e-mail Центра по примирению

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Центр примирения сторон в Сирии просит жителей страны писать о нарушениях режима перемирия и необходимости гумпомощи на специальный электронный почтовый ящик, сообщается на сайте Минобороны РФ в субботу.

"Руководством Сирийской Арабской Республики продолжается работа по стабилизации обстановки в стране. Для получения информации в реальном времени в Центре по примирению враждующих сторон открыт пункт связи и обмена информацией с мирными жителями Сирии. Создан аккаунт с интернет-почтой (worldofsyria@mil.ru), который будет до 25 сентября доведен до граждан Сирии через средства массовой информации", — говорится в сообщении.

Центр по примирению просит жителей Сирии писать о нарушениях режима прекращения боевых действий, о необходимости гуманитарной помощи, в том числе медицинской и продовольственной, а также по другим проблемным вопросам.

"Поступающая информация будет немедленно направляться на рассмотрение офицерам Центра по примирению враждующих сторон для принятия решения, в том числе по передаче ее в соответствующие органы власти Сирийской Арабской Республики", — отмечается в сообщении.

Центр также сообщает, что в Сирии восстановление жизненно важных объектов разрушенной инфраструктуры населенных пунктов.

"В городе Эль-Бас (провинция Эль-Кунейтра) восстановлена и приступила к приему больных жителей больница емкостью 250 койко-мест. Завершены ремонтно-восстановительные работы здания средней школы для девочек на 150 учениц в населенном пункте Хан-эш-Ших (провинция Риф Дамаск). Во всех помещениях школы проведены отделочные работы, заменена электропроводка, установлены системы противопожарной сигнализации и кондиционирования помещений. В новых светлых классах будут обучаться 330 учениц", — говорится в сообщении.

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