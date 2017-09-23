Ереван надеется на скорейшее мирное урегулирование сирийского кризиса

Сирийская армия и бойцы народного ополчения во время наступления в районе Джафра в Дейр-эз-Зоре. 20 сентября 2017

Сирийская армия и бойцы народного ополчения во время наступления в районе Джафра в Дейр-эз-Зоре. 20 сентября 2017

ЕРЕВАН, 23 сен – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Армянская сторона надеется на скорейшее мирное урегулирование сирийского кризиса, заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в ходе состоявшейся в Нью-Йорке "на полях" Генассамблеи ООН встречи с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.

"Налбандян отметил, что Армения внимательно следит за процессами в Сирии и в регионе, выразив надежду, что сирийский кризис получит скорейшее мирное урегулирование", — говорится в сообщении.

Он добавил, что Армения, в рамках своих возможностей, поддержала сирийский народ, отправив гуманитарную помощь дружественной стране.

"Министр иностранных дел Сирии представил предпринимаемые властями страны шаги по урегулированию ситуации и борьбе с террористическими группировками", — отметили в пресс-службе.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>