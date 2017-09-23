Дамаск приветствует активное участие Китая в восстановлении Сирии

ПЕКИН, 23 сен — РИА Новости, Анна Раткогло. Дамаск ценит роль Китая в стимулировании процесса восстановления стабильности и мира в Сирии, а также приветствует участие КНР в послевоенном восстановлении страны, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И.

Встреча министров состоялась на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Сирия ценит беспристрастную позицию Китая по сирийскому вопросу, которую Пекин сохраняет на протяжении долгого времени, как и конструктивную роль Китая в продвижении восстановления мира и стабильности, а также улучшении гуманитарной ситуации", — приводит слова Муаллема внешнеполитическое ведомство КНР.

Он подчеркнул, что "Сирия приветствует активное участие Китая в процессе послевоенного восстановления страны".

Ранее в пятницу официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что Китай готов вместе с международным сообществом принять активное участие в послевоенном восстановлении Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по сирийскому урегулированию проходят на двух площадках — в Астане и в Женеве. В среду столице Казахстана начался шестой раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса.