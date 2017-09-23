Российские военные доставили гумпомощь в зону деэскалации в Хомсе

ДАР-ЭЛЬ-КАБИРА (Сирия), 23 сен – РИА Новости. Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) доставили очередной груз гуманитарной помощи в зону деэскалации в провинции Хомс. Раздача продуктов была организована на пункте пропуска в Дар-эль-Кабире.
На пункт в Дар-эль-Кабире гуманитарную помощь привозят по меньшей мере раз в неделю. "Получаем продуктовые наборы, совместно собранные ЦПВС и правительством Сирии. Один-два раза в неделю русские приезжают на КПП в Дар-эль-Кабире и раздают гуманитарную помощь", — рассказал Хейсам Джанах, приехавший за продуктовым набором из Телль-Бисы (город в провинции Хомс — прим. ред.).
В непосредственной близости от гуманитарного коридора находятся позиции боевиков вооруженной оппозиции "Свободная сирийская армия". За режимом прекращения огня в данной зоне следит российская военная полиция при поддержке сирийской армии.
"На пункте пропуска в Дар-эль-Кабире все спокойно, работает ЦПВС. Режим прекращения огня сирийская армия соблюдает. Гуманитарная помощь распределяется на пункте в Дар-эль-Кабире по мере поступления", — сообщил журналистам мастер-сержант Мухаммад Али Сулейман.
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