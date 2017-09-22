Глава МИД России заявил, что никогда не слышал о "плане Лаврова" по Сирии

ООН, 22 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что никогда не слышал о существовании "плана Лаврова" по Сирии.

"Я никогда об этом не слышал. Я серьезно, никогда не слышал о "плане Лаврова", — заявил глава МИД России, отвечая на вопрос журналиста прокомментировать некий "план Лаврова" по Сирии, который по ее словам, заключается в разработке каких-то договоренностей о выводе иностранных военных из арабской республики.

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