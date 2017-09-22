Лавров рассказал о представителях миссии ОЗХО, настроенных против Дамаска

ООН, 22 сен — РИА Новости. В составе спецмиссии ОЗХО, занимающейся расследованием химических атак в Сирии, представители стран Запада, которые настроены отрицательно к Дамаску, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Достаточно посмотреть на национальный состав экспертов в миссии по установлению фактов в Сирии, которую создала Организация по запрещению химического оружия. Там две группы в этой миссии по установлению фактов, одна группа рассматривает жалобы, которые поступают от оппозиции, другая рассматривает утверждения правительства относительно того, что оппозиция какие-то отравляющие вещества применяла. Они обе возглавляются гражданами одного государства, государства, которое является западным и которое стоит на наиболее радикальных, антиправительственных позициях по сирийскому кризису", — заявил Лавров на пресс-конференции.

"Вы считаете, что это нормально? Я считаю, что это ненормально. Само по себе это уже ненормально. И большинство экспертов, которых набрали в эту миссию, они все из так называемой "Группы друзей Сирии", которую еще создавала администрация (Барака) Обамы из тех, кто хочет только сменить режим", — добавил министр.

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