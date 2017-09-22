Москва рассчитывает, что эксперты ОЗХО посетят авиабазу Шайрат в Сирии

ООН, 22 сен — РИА Новости. Москва рассчитывает, что эксперты ОЗХО все-таки посетят авиабазу Шайрат в Сирии, заявил глава мид РФ Сергей Лавров.

"Рассчитываем, что вскоре эксперты совместного механизма расследования посетят аэропорт Шайрат, потому что с самого начала были утверждения, что именно оттуда взлетел самолет с химической бомбой", — сказал он журналистам на итоговой пресс-конференции в ООН.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в Хан-Шейхуне провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО. США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.

Как заявил ранее президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости, химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат. По его словам, в видеозаписи, размещенной группировкой "Джебхат ан-Нусра", на которой основываются обвинения, утверждается, что нападение произошло в 6.00-6.30 утра, но сирийская армия в это время не предпринимала атак. А видео из Хан-Шейхуна, снятое "Белыми касками", противоречит версии о применении зарина — Асад отметил, что если бы спасатели работали без масок и перчаток на месте, где был применен этот газ, они бы умерли, как и остальные.

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