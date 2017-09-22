Лавров: никто не подтвердил, что пробы ОЗХО в Сирии не вскрывались заранее

ООН, 22 сен — РИА Новости. Никто не может подтвердить, что пробы, взятые экспертами специальной миссии ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) в Сирии после атаки в Хан-Шейхуне не вскрывались заранее, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Никто нам не может доказать, что те пробы, которые были проанализированы в Лондоне и Париже, нигде не вскрывались и были доставлены в целости и сохранности, как того требует правила ОЗХО", — сказал Лавров на пресс-конференции в ООН.

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