Эксперты ОЗХО до сих пор не получили доступ на авиабазу Шайрат в Сирии

ООН, 22 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что США после атаки в Хан-Шейхуне просили о доступе экспертов ОЗХО на авиабазу Шайрат, это до сих пор не сделано.

"Мы стали приглашать миссию по установлению фактов ОЗХО, которой руководят два подданных одного и того же государства, посетить аэропорт и место инцидента. Нам стали говорить, что это небезопасно, потому что место инцидента контролируется "Нусрой" (группировка запрещена в РФ – ред.). А в аэропорт они ехать не хотят, хотя американцы нас просили именно об этом", — сказал он журналистам.

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