Эр-Рияд видит позитивные результаты сотрудничества США и РФ в борьбе с ИГ*

ООН, 22 сен — РИА Новости. Эр-Рияд видит позитивные результаты сотрудничества между возглавляемой США коалицией и Россией для борьбы с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ) в Сирии, заявил глава саудовского МИД Адель аль-Джубейр.

"Между Россией и коалицией установлена кооперация, и я думаю, что обе стороны ищут пути улучшить эту кооперацию, чтобы уничтожить террористическую организацию ИГ. Идут переговоры между Западом и Россией в этой сфере, и мы видим позитивные результаты этой кооперации", — сообщил аль-Джубейр РИА Новости на полях ГА ООН.

*Террористическая организация, запрещенная в России