В Сирии назвали причину помощи США "Джебхат-ан-Нусре"*

ООН, 22 сен — РИА Новости. США недовольны успехом переговоров в Астане по сирийскому урегулированию, поэтому начали содействовать террористической группировке "Джебхат ан-Нусра*", заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем.

"Они (США – ред.) недовольны успешными итогами "Астаны-6", поэтому они начали содействовать "ан-Нусре*", — сказал Муаллем журналистам на полях Генассамблеи ООН.

Ранее в Генштабе ВС РФ сообщили, что боевики "Джебхат ан-Нусры*" развернули во вторник широкомасштабное наступление на позиции войск Сирии севернее и северо-восточнее города Хама в зоне деэскалации "Идлиб". По заявлению Генштаба ВС РФ, наступление было инициировано спецслужбами США, чтобы остановить продвижение войск Сирии к востоку от Дейр-эз-Зора. В Пентагоне отвергли обвинения со стороны РФ в связях США с "ан-Нусрой" в Сирии.

* Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" запрещена в России.

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