В коалиции США отвергли обвинения Минобороны РФ в обстрелах войск в Сирии

ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. В коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство*" отвергают обвинения со стороны Минобороны РФ в обстрелах сирийских войск и присоединении партнеров коалиции к боевикам ИГ*.

В четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российскими средствами контроля зафиксирована переброска боевиков "Сирийских демократических сил" (SDF), которых поддерживают США, из провинции Ракка в северные районы провинции Дейр-эз-Зор, где они "беспрепятственно вливаются в боевые порядки террористов ИГ*".

"Эти сообщения полностью ложные", — заявили в пятницу РИА Новости в пресс-службе коалиции в ответ на запрос, отправленный накануне.

По словам Конашенкова, сирийские войска дважды подверглись обстрелам из районов, в которых находятся боевики "Сирийских демократических сил" вместе с военными США.

*террористическая группировка, запрещенная в России