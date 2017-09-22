Подлодка ВМФ ударила "Калибрами" по боевикам в Сирии

Запуск ракет Калибр по целям террористов в Сирии. Архивное фото

Запуск ракет Калибр по целям террористов в Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Подводная лодка Черноморского флота "Великий Новгород" выпустила крылатые ракеты "Калибр" по объектам террористов в сирийской провинции Идлиб, сообщило Минобороны России.

Данные объективного контроля подтвердили поражение всех целей, в числе которых — пункты управления, базы подготовки и бронетехника террористов, пытавшихся захватить российских военных полицейских в Хаме. Дальность до целей составила около 300 километров.

В сообщении российского оборонного ведомства также говорится, что удар был нанесен по выявленным за последнее время опорным пунктам, скоплениям живой силы и бронетехники, а также складам боеприпасов боевиков группировки "Джебхат-ан-Нусра"* в Идлибе.

Минобороны России опубликовало видео пуска ракет в соцсетях.

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Ранее российские военные рассказали, как вырвались из окружения террористов "Джебхат ан-Нусры"* в Сирии, подробности привел телеканал "Звезда".

Боевики 19 сентября атаковали позиции сирийских правительственных сил, окружив наблюдательные пункты российской военной полиции под Хамой. Благодаря скоординированным действиям солдат и офицеров наступление удалось отразить, при этом было ликвидировано свыше 800 террористов. В операции участвовали спецподразделение Сил Специальных операций, военная полиция, отряд сирийского спецназа.

Это уже третья за последний месяц атака российских ВКС по позициям ИГ* в Сирии. Подводные лодки "Великий Новгород" и "Колпино", находившиеся в восточной части Средиземного моря, 14 сентября ударили "Калибрами" по террористам в Сирии. Целями стали объекты группировки "Исламское государство"*, дальность составила от 500 до 670 километров.

Пятого сентября ракеты "Калибр" по позициям террористов выпустил фрегат "Адмирал Эссен". Ударом были уничтожены скопления живой силы боевиков, а также пункты управления, узел связи, склады с вооружением и завод по ремонту бронетехники.

* Террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" запрещены в России.

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