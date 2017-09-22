Подлодка ВМФ ударила "Калибрами" по боевикам в Сирии

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Подводная лодка Черноморского флота "Великий Новгород" выпустила крылатые ракеты "Калибр" по объектам террористов в сирийской провинции Идлиб, сообщило Минобороны России.
В сообщении российского оборонного ведомства также говорится, что удар был нанесен по выявленным за последнее время опорным пунктам, скоплениям живой силы и бронетехники, а также складам боеприпасов боевиков группировки "Джебхат-ан-Нусра"* в Идлибе.
Минобороны России опубликовало видео пуска ракет в соцсетях.
#СИРИЯ Подводная лодка #ЧФ "Великий Новгород" произвела пуски крылатых ракет #Калибр по объектам террористов в Сирии https://t.co/VZicDXrHzm pic.twitter.com/Ts8yCLCmNN— Минобороны России (@mod_russia) 22 сентября 2017 г.
Ранее российские военные рассказали, как вырвались из окружения террористов "Джебхат ан-Нусры"* в Сирии, подробности привел телеканал "Звезда".
Боевики 19 сентября атаковали позиции сирийских правительственных сил, окружив наблюдательные пункты российской военной полиции под Хамой. Благодаря скоординированным действиям солдат и офицеров наступление удалось отразить, при этом было ликвидировано свыше 800 террористов. В операции участвовали спецподразделение Сил Специальных операций, военная полиция, отряд сирийского спецназа.
Пятого сентября ракеты "Калибр" по позициям террористов выпустил фрегат "Адмирал Эссен". Ударом были уничтожены скопления живой силы боевиков, а также пункты управления, узел связи, склады с вооружением и завод по ремонту бронетехники.
* Террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" запрещены в России.
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