Делегация Межпарламентского союза планирует посетить Сирию

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Делегация Межпарламентского союза (МПС) планирует в конце октября — ноябре посетить Сирию, где провести встречи с президентом страны Башаром Асадом и парламентариями, заявил глава международного комитета Совфеда, вице-президент МПС Константин Косачев в ходе брифинга в МИА "Россия сегодня".

"Во второй половине октября — ноябре планируется осуществить такую поездку делегации МПС в Сирию, возможно, с посещением Стамбула, Каира, Эр-Рияда", — сказал Косачев в пятницу.

Он пояснил, что в этих городах находится много представителей сирийской оппозиции и необходимо находить общий язык со всеми, обсуждать политическое урегулирование в Сирии. Косачев сообщил, что "дорожную карту" деятельности рабочей группы МПС по Сирии будут обсуждать в рамках Ассамблеи союза в Санкт-Петербурге.

Глава комитета Совфеда напомнил, что 5 сентября прошла встреча представителей МПС с его участием со спецпредставителем генсека ООН Стаффаном де Мистурой. По словам Косачева, де Мистура поддержал усилия МПС по урегулированию в Сирии, "просил нас обязательно выехать в Дамаск для встречи с Башаром Асадом, с парламентом".

Как сообщил Косачев, представители западных стран в Межпарламентском союзе пытаются блокировать эту поездку.

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