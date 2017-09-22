Запуск ракет Калибр по целям террористов в Сирии. 19 сентября 2017

Запуск ракет Калибр по целям террористов в Сирии. 19 сентября 2017

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Ракеты "Калибр", запущенные с подводной лодки Черноморского флота "Великий Новгород", уничтожили пункты управления, базы подготовки и бронетехнику террористов, участвовавших в попытке захвата военных полицейских в Хаме, сообщает Минобороны России.

"Внезапным ракетным ударом в провинции Идлиб уничтожены важные пункты управления, базы подготовки и бронетехника террористов, принимавших участие в попытке захвата 29 российских военных полицейских на севере провинции Хама", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что данные объективного контроля подтвердили поражение всех целей.

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