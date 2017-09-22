США обеспокоены сообщениями о гибели гражданских в Идлибе

ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. США обеспечены сообщениями о гибели гражданских лиц в провинции Идлиб, говорится в сообщении госдепартамента, поступившем в распоряжение РИА Новости.

При этом в госдепартаменте бездоказательно возложили ответственность на сирийские войска, поддерживаемые РФ.

"Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями об авиаударах в провинции Идлиб и северной провинции Хама 19 и 20 сентября, в результате которых погибли по меньшей мере три медицинских работника и были повреждены ряд медицинских учреждений, спасательное оборудование и центры гражданской обороны", — говорится в сообщении со ссылкой на заявление главы официального представительства ведомства Хизер Науэрт.

"В этом конфликте нет военного решения. Мы вновь заявляем о нашем призыве к деэскалации и политическому урегулированию посредством инклюзивного процесса при участии сирийского народа, как это предусмотрено в резолюции 2254 Совета Безопасности ООН и Женевском коммюнике", — заключает она.

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