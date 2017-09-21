Лавров: Применение химоружия в Сирии должно расследоваться беспристрастно

Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 года

Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 года

ООН, 21 сен — РИА Новости. Все случаи применения химического оружия в Сирии и Ираке должны расследоваться беспристрастно и профессионально, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Отдельная тема — случаи применения химического оружия в регионе: все они должны расследоваться честно и профессионально, без попыток манипулировать деятельностью Организации по запрещению химического оружия и, соответственно, механизма по расследованию ООН ОЗХО", — заявил Лавров на Генассамблее ООН.

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