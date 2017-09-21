РФ призвала ООН прекратить незаконный сбор данных о преступлениях в Сирии

ООН, 21 сен — РИА Новости. Россия призывает ООН отказаться от созданного механизма по сбору данных о преступлениях в Сирии, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов.

Совет Безопасности ООН в четверг принял резолюцию по преступлениям "Исламского государства"* (ИГ*) в Ираке, учредив группу экспертов для сбора свидетельств о действиях террористов в стране. Выступая в СБ после голосования, Гатилов отметил, что принятый по Ираку документ "в деталях обсуждался с властями страны".

"Мы приветствуем такой подход, к сожалению, его придерживаются не всегда. Так, инициаторы нелегитимного решения Генеральной Ассамблеи по аналогичной структуре в отношении Сирии даже не сочли необходимым поговорить с Дамаском. Мы еще раз призываем генерального секретаря и государства-члены отказаться от поддержки так называемого механизма по сбору доказательств в Сирии, созданного в нарушение устава ООН", — подчеркнул Гатилов.

Генеральная Ассамблея ООН в декабре 2016 приняла решение создать международный механизм "по содействию проведению расследований в отношении тех, кто несет ответственность за наиболее серьезные преступления по международному праву, совершенные в Сирии с марта 2011 года, и их судебному преследованию".

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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