Рябков и посол Сирии обсудили взаимодействие в рамках ОЗХО

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом вопросы российско-сирийского взаимодействия в рамках ОЗХО, говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы основное внимание было уделено вопросам российско-сирийского взаимодействия в рамках ОЗХО", — говорится в сообщении министерства.

В сентябре 2013 года была принята резолюция Совета безопасности ООН об уничтожении химоружия в Сирии. В 2014 году в 19 этапов из Сирии было вывезено 1,2 тысячи тонн химических веществ. В операции приняли участие девять стран, в том числе Россия.

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