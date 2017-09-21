Китай готов участвовать в переговорах в Астане, если получит приглашение

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Китай готов участвовать в астанинских переговорах по Сирии, если получит официальное приглашение, заявил посланник Китая по сирийскому вопросу Се Сяоянь на брифинге в Москве.

"Китай открыт к любым предложениям, чтобы поддержать мирный процесс. Если это официально будет предложено Китаю, мы готовы участвовать", — заявил Се Сяоянь журналистам. Он высоко оценил ход астанинского процесса и его вклад в мирное урегулирование в Сирии.

В четверг посланник Китая проводит переговоры в Москве, в частности, он встречался с заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым.

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