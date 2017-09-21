МККК доставил в Сирию более двух тысяч тонн гумпомощи за две недели

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) за последние две недели доставил 2275 тонн гуманитарной помощи населению Сирии, следует из краткого отчета о деятельности организации.

В частности, в комитете отметили первый за три года конвой с гуманитарной помощью МККК в Дейр эз-Зор. Тогда, 8 сентября, удалось доставить медикаменты и продуктовые посылки для 80 тысяч жителей этого населенного пункта.

"Люди в Дейр-Эз-Зоре и сотни тысяч людей в других регионах Сирии нуждаются в регулярной гуманитарной помощи. Им необходимы еда, медикаменты и предметы первой необходимости. Вместе с САКП (Сирийским Арабским Красным Полумесяцем) мы делаем все, что можно, чтобы помочь людям во всех провинциях. К сожалению, во многие регионы Сирии доступ сильно затруднен. Доставки гуманитарной помощи должны быть регулярными, без каких-либо условий. Гуманитарным конвоям должны быть обеспечены гарантии безопасности. Только так люди смогут увидеть реальные улучшения условий, в которых они сейчас находятся", — заявил директор регионального управления МККК на Ближнем Востоке Роберт Мардини, чьи слова приводятся в пресс-релизе организации.

В Дейр-эз-Зоре 5 сентября сирийская армия прорвала более чем трехлетнюю блокаду террористической группировки "Исламское государство"*. В понедельник правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ форсировали реку Евфрат в районе Дейр-эз-Зора, выбив боевиков из ряда населенных пунктов, и в настоящее время развивают наступление в восточном направлении. Арабо-курдские отряды "Демократических сил Сирии" (SDF) и коалиция во главе с США штурмуют форпост ИГ* на Евфрате — город Ракка.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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