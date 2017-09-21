Гатилов объяснил разницу между МПГС и предлагаемым Парижем форматом по САР

ООН, 21 сен — РИА Новости. Предлагаемый Парижем формат контактной группы по Сирии не имеет отношения к международной группе поддержки Сирии (МГПС), заявил замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

"МГПС (созывалась — ред.) в другом составе, а у них (Франции — ред.) — более узкий состав", — сказал Гатилов, комментируя предложения Франции по созданию международной контактной группы по Сирии.

Ранее в сентябре президент Франции Эммануэль Макрон выступил с идеей учредить новую контактную группу по Сирии. Тогда он пообещал, что она "начнет работу в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре". Сообщалось, что туда войдут страны-участницы Совета Безопасности ООН, а также все заинтересованные стороны.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

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