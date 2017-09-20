Источник: демократические силы Сирии заявляют, что США поставляют им оружие

МАРДИН (Турция), 20 сен — РИА Новости. Демократические силы Сирии (ДСС) заявляют, что США продолжают поставлять им тяжелое вооружение, заявил агентству Sputnik источник в ДСС.

"США в рамках проводимой в Ракке операции вчера направили нам бронированные автомобили Hummer и тяжелое вооружение. На прошлой неделе мы получили вооружение для использования в ходе операции в Дейр-эз-Зоре. Среди поступившего к нам от США оружия имеются ракеты с тепловым наведением, пулеметы, станковые крупнокалиберные пулеметы, бинокли и минометы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, "оружие и бронетехника из Северного Ирака автотранспортом были доставлены в Рожаву (территория проживания сирийских курдов) через КПП Семелка (Semelka)".

"Далее на фурах они были доставлены к позициям ДСС к востоку и югу от Ракки. Всего для этого было задействовано 120 фур", — сказал источник в ДСС.

Он отметил, что "операция в Ракке близится к своему завершению". "Не пройдет и месяца, как город будет полностью освобожден, однако окончание операции в Ракке не будет означать окончание борьбы с ДАИШ (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в РФ). После Ракки мы намерены продолжить операции в Сирии повсюду, где располагаются позиции террористов ДАИШ. Для проведения новых операций мы нуждаемся в дополнительном тяжелом вооружении", — подчеркнул собеседник агентства.