"Ан-Нусра"* начала полномасштабное наступление на сирийскую армию

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Боевики "Джебхат ан-Нусры"* развернули широкомасштабное наступление на позиции войск Сирии севернее и северо-восточнее города Хама в зоне деэскалации "Идлиб", сообщили в Генштабе РФ.
Отмечается, что наступлению предшествовала мощная огневая подготовка, оно осуществлялось при поддержке танков и боевых машин пехоты.
"За день боевикам удалось вклиниться в оборону правительственных войск на глубину до 12 километров, на фронте до 20 километров", — добавили в ведомстве.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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