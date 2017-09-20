"Ан-Нусра"* начала полномасштабное наступление на сирийскую армию

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Боевики "Джебхат ан-Нусры"* развернули широкомасштабное наступление на позиции войск Сирии севернее и северо-восточнее города Хама в зоне деэскалации "Идлиб", сообщили в Генштабе РФ.

"Несмотря на договоренности, подписанные 15 сентября в Астане, боевики "Джебхат ан-Нусры" и примкнувшие к ним отряды, нежелающие выполнять условия режима прекращения боевых действий, с восьми часов утра 19 сентября развернули широкомасштабное наступление на позиции правительственных войск севернее и северо- восточнее города Хама в зоне деэскалации "Идлиб", — говорится в сообщении.

Отмечается, что наступлению предшествовала мощная огневая подготовка, оно осуществлялось при поддержке танков и боевых машин пехоты.

"За день боевикам удалось вклиниться в оборону правительственных войск на глубину до 12 километров, на фронте до 20 километров", — добавили в ведомстве.

* Террористическая организация, запрещенная в России.