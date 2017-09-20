Турция стягивает спецназ к сирийской границе

АНКАРА, 20 сен — РИА Новости. Турция стягивает спецназ в район Рейханлы провинции Хатай на сирийской границе, сообщает в среду агентство Anadolu со ссылкой на военные источники.

Турция проводит передислокацию военной техники к сирийской границе с августа. В воскресенье турецкие СМИ сообщили о переброске в Хатай 80 единиц бронетехники, а во вторник – о прибытии в приграничные районы около 30 железнодорожных вагонов с военно-транспортными средствами.

Отмечается, что полностью экипированные спецназовцы доставляются автотранспортом в район Рейханлы. По информации агентства, спецназ стягивается для усиления подразделений ВС Турции на границе с Сирией.

В июле министр обороны Турции Фикри Ышык заявил, что Анкара не исключает проведения военной операции в сирийском Африне в случае угрозы ее национальной безопасности, исходящей из этого региона, который находится под контролем сил самообороны сирийских курдов. Турция считает сирийские курдские формирования связанными с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).

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