В Минобороны отчитались об обстановке в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала четыре нарушения режима прекращения огня, Турция — одно, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы 4 случая стрельбы в провинциях: Алеппо – 3, Хама – 1. Турецкой частью представительства зафиксировано 1 нарушение в провинции Дамаск", — говорится в документе, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

В течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел две гуманитарные акции: в населенном пункте Берлехин провинции Алеппо местному населению выдано – 1,8 тонн продовольствия; в населенном пункте Дамаск провинции Дамаск местному населению выдана 1 тонна продовольствия. Медицинская помощь в течение суток оказана 326 жителям.

Уточняется, что в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2235. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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