ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 20 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Боевики незаконных бандформирований готовы передать сирийским властям пограничный КПП "Насиб" на сирийско-иорданской границе в обмен на освобождение из тюрем 100 своих сторонников, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Дамаске.

"После введения зоны деэскалации на юге республики и стабилизации обстановки сирийское правительство совместно с российским Центром по примирению враждующих сторон активизировало переговоры с группировками "бригада Ярмук", "Аль Фаладж" и "Лива Усуд ас-Суна " о разблокировании участка трассы от Хербет-Эль-Газзала до Насиба и возвращении под контроль сирийской администрации пограничного перехода. От лица незаконных вооруженных формирований в переговорах участвует Абу Мухаммад аль-Иордани. Со своей стороны боевики выдвинули требование об освобождении около 100 человек, находящихся в тюрьме. Теперь перед Центром по примирению стоит задача привести к консенсусу представителей официального Дамаска и вооруженной оппозиции", — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, давление на боевиков оказывают и спецслужбы Иордании, которые не меньше сирийцев заинтересованы в возвращении торговых отношений между странами на прежний уровень. По данным иорданских СМИ, потери Аммана от блокирования боевиками торгового маршрута составили более 800 миллионов долларов в год. До начала войны в САР по участку дороги между Сирией и Иорданией каждый день проезжало до 6,3 тысячи грузовиков в обе стороны. Предполагаемые потери сирийской экономики составили более 30 миллионов долларов США в год, начиная с 2015 года.

"На данный момент вопрос открытия пограничного перехода Насиб в большей степени зависит от правительства Сирии, Дамаску передано представителями российского Центра по примирению враждующих сторон предложение вооруженной оппозиции, которая, в свою очередь, уже вывезла из терминала вооружение и имущество", — добавил источник.

После того как приграничные районы Сирии взяли под контроль боевики различных незаконных вооруженных формирований, по данным источника, перевозка грузов по торговому пути из Дамаска в Амман стала делом довольно опасным — помимо неподъемного оброка со стороны боевиков участились нападения на торговые караваны, что существенно снизило торговый оборот между Сирией и Иорданией, люди потеряли работу, а цены на продовольствие поднялись в десятки раз.

"Теперь чем скорее правительство Сирии рассмотрит эти предложения и предпримет конкретные шаги, тем быстрее государственный бюджет получит еще один источник доходов, а обычные люди смогут вернуться к своей работе", — подытожил осведомленный источник агентства.