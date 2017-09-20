США подтвердили, что считают "Ан-Нусру"* террористами

НЬЮ-ЙОРК, 20 сен — РИА Новости. США подтвердили, что считают "Джебхат ан-Нусру"* террористической организацией, Россия ждет от действующей в Сирии коалиции соответствующих действий. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров после переговоров с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном.

"Напомнили нашим американским коллегам, что еще и "Джебхат ан-Нусра"* является террористической организацией и в качестве таковой подлежит уничтожению. Рекс Тиллерсон признал, что это действительно так, будем надеяться, что это признание проявится в действиях на земле", — заявил Лавров журналистам по итогам переговоров с американским коллегой.

*Запрещенная в России террористическая организация

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