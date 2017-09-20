Лавров и Тиллерсон обсудили освобождение Ракки и Дейр-эз-Зора

НЬЮ-ЙОРК, 20 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили в ходе двусторонней встречи операции в Ракке и Дейр-эз-Зоре.

"Обсуждали наши контакты по Сирии, продолжаются контакты между военными для того, чтобы не допускать конфликтов при реализации планов по взятию Ракки, по взятию Дейр-эз-Зора, и военные продолжают согласовывать те шаги, которые требуются для того, чтобы цели борьбы с террором не пострадали", — заявил Лавров журналистам по итогам переговоров с американским коллегой.

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