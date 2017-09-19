Хантсман отметил ранние признаки достижения успеха в Сирии

ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости. Кандидат на пост посла США в Москве Джон Хантсман заявил во вторник, что у США и РФ, возможно, есть ранние признаки достижения успеха в Сирии.

"Возможно, у нас есть ранние признаки успеха в Сирии, связанные с попыткой умиротворения юго-восточного региона", — сказал он на слушаниях в сенате. По его словам, "говорить об этом слишком рано, но там может быть достигнут успех".

Среди других направлений, где Москва и Вашингтон могут добиться успеха, Хантсман назвал КНДР.

Отношения США и РФ кандидат в послы назвал "сложными, но необходимыми". "Мы должны садиться за стол переговоров, мы должны искать общие основы, должны решать проблемы и выходить на новый уровень отношений", — сказал он.

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