Хантсман отметил ранние признаки достижения успеха в Сирии

ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости. Кандидат на пост посла США в Москве Джон Хантсман заявил во вторник, что у США и РФ, возможно, есть ранние признаки достижения успеха в Сирии.
Среди других направлений, где Москва и Вашингтон могут добиться успеха, Хантсман назвал КНДР.
Отношения США и РФ кандидат в послы назвал "сложными, но необходимыми". "Мы должны садиться за стол переговоров, мы должны искать общие основы, должны решать проблемы и выходить на новый уровень отношений", — сказал он.
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