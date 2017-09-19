Сирийские войска освободили от ИГ* свыше 60 квадратных километров

Бойцы сирийской армии во время подготовки к форсированию реки Ефрат в районе города Дейр-эз-Зор. 18 сентября 2017

Бойцы сирийской армии во время подготовки к форсированию реки Ефрат в районе города Дейр-эз-Зор. 18 сентября 2017

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Правительственные войска Сирии, форсировав Евфрат, при поддержке ВКС РФ расширяют захваченный плацдарм к востоку от Дейр-эз-Зора; им удалось освободить от боевиков террористической группировки "Исламское государство"* более 60 квадратных километров на левом берегу, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"За последние сутки штурмовые подразделения сирийских правительственных войск при поддержке ВКС России, форсировав Евфрат, продолжили расширять захваченный плацдарм на восток от Дейр-эз-Зора. Сирийским войскам, несмотря на упорное сопротивление боевиков ИГИЛ*, удалось освободить от террористов уже более 60 квадратных километров на левом берегу Евфрата", — сказал он.

* Террористическая организация, запрещенная в России