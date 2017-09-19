В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки четыре нарушения режима прекращения огня, турецкие — шесть, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Алеппо – один, Латакия – один, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано шесть нарушений в провинциях: Хама – два, Дамаск – два", — говорится в сообщении.

Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

Отмечается, что в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2235.

Продолжились переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 233.

В течение дня Центром по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились. Медицинская помощь в течение суток оказана 27 местным жителям. Всего медицинская помощь оказывалась 56792 жителям.