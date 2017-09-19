Богданов обсудил с делегацией из Дамаска урегулирование с Сирии

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов принял сирийскую общественно-политическую делегацию, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В состав делегации вошли генеральный секретарь Национальной молодежной партии созидания и перемен Барвин Ибрагим, председатель Народной партии Сирии шейх Наваф Аль-Мульхам и представитель гражданского общества, председатель НКО "Нур" Мухаммед Джалбут.

"В ходе беседы состоялось подробное обсуждение складывающейся военно-политической ситуации в Сирии с акцентом на необходимость скорейшего урегулирования сирийского кризиса, укрепления роли общественных институтов в САР с целью их эффективного участия в восстановлении экономики и инфраструктуры сирийского государства", — сообщили в МИД.

Как сообщили в ведомстве, в ходе встречи было отмечено, что только широкий межсирийский диалог без предварительных условий с участием всех этноконфессиональных групп сирийского общества может помочь установлению к мира и стабильности в Сирии, создать условия для улучшения гуманитарного положения сирийского населения.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

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