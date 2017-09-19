В Сирии восстановили движение поездов из Дамаска в Забадани

ДАМАСК, 19 сен – РИА Новости. Сирийские железнодорожники восстанавливают движение пригородных поездов в столичном регионе, запустив движение на туристическом маршруте Дамаск – Забадани, сообщил журналистам генеральный директор "Сирийских железных дорог" (CFS) Хасан Мухаммад Али.

"Запустить снова поезда здесь — задача сложная. Эту часть железнодорожного пути в направлении Забадани ранее захватили боевики. Сейчас удалось восстановить движение лишь на части ветки, но мы уверены, что скоро этот поезд будет ходить до конечной станции — курортного города Забадани", — уточнил он.

Создание зон деэскалации позволило восстановить железнодорожное полотно, станции и подвижной состав. До этого при нападениях боевиков на данном маршруте погибли 11 человек из состава поездных бригад.

По словам гендиректора "Сирийских железных дорог", правительство собирается восстановить и международное сообщение. "Мы очень надеемся, что удастся восстановить международное железнодорожное сообщение. И рассчитываем на помощь наших коллег из РЖД", — добавил он.

Туристический поезд



В качестве локомотива на маршруте используется швейцарский паровоз 1896 года выпуска — самый старый на Ближнем Востоке. Сейчас в составе три вагона, время в пути — три часа.

До войны туристический поезд ходил один раз в неделю. Он возил туристов и жителей Дамаска на популярный летний курорт — город Забадани, который расположен в долине реки Барада недалеко от сирийско-ливанской границы.

Главной достопримечательностью Забадани считается шиитская мечеть-мавзолей Наби Хабиль, в которой находится семиметровый саркофаг, почитаемый мусульманами и друзами как могила Авеля, сына Адама.

Последние несколько лет Забадани находился под властью боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*.

Железные дороги Сирии



Общая протяженность железных дорог в Сирии до начала военных действий на территории страны составляла 2,75 тысячи километров. Дорога, которая соединяла Дамаск с Мединой, была построена еще Османской империей в начале XX века. Остальные участки прокладывались также в прошлом веке, в частности, при содействии Советского Союза.

Практически вся железнодорожная инфраструктура Сирии была утрачена более пяти лет назад из-за действий террористов.

В прошлом году при активном содействии российских специалистов был восстановлен участок железной дороги протяженностью 65 километров из сирийского морского порта Тартус в населенный пункт Джабли. Основное назначение маршрута — доставка гуманитарной помощи беженцам в Латакию.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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