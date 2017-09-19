Госдеп заявил о значительном снижении насилия в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 19 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Насилие в Сирии значительно снизилось, восстановление страны зависит от политического процесса, заявил на брифинге журналистам помощник госсекретаря США Дэвид Саттерфилд по итогам встречи группы "друзей Сирии" в Нью-Йорке.

"Благодаря роли зон деэскалации, совместной работы тех сторон, представленных сегодня на встрече (группы "друзей Сирии"), насилие значительно снизилось. Появление новых перемещённых лиц значительно снизилось", — сказал дипломат.

По его словам, "военные действия в одиночку…, в то время как они определённо снижают насилие, не приводят к стабильной Сирии". "Только подлинный политический процесс… может достичь этой цели", — пояснил Саттерфилд.

Он отметил, без политического процесса усилия международного сообщества не приведут к восстановлению Сирии.

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