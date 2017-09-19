Госдеп призвал к скорейшему началу процесса по урегулированию в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 19 сен — РИА Новости. Политический процесс по урегулированию сирийского кризиса должен начаться сейчас, заявил помощник госсекретаря США Дэвид Саттерфилд по итогам встречи представителей группы "друзей Сирии" в Нью-Йорке.

"Запуск политического процесса должен начаться сейчас, который приведет к конечному решению. Как конечный результат будет достигнут, какими средствами, — должно быть в центре этого процесса. В Женеве, под эгидой ООН, этот процесс должен состояться", — заявил Саттерфилд.

Ранее сообщалось, что новый раунд межсирийских переговоров в Женеве состоится в октябре.

При этом, помощник госсекретаря подтвердил ранее звучавшую позицию Вашингтона относительно президента Сирии Башара Асада. "Мы не верим, что большинство сирийцев хотят видеть, что Башар Асад останется у власти", — сказал Саттерфилд по итогам встречи, добавив, что сирийский лидер якобы утерял легитимность и право оставаться у власти.

В группу "друзей Сирии" входят представители Египта, Франции, Германии, Италии, Иордании, Катара, Саудовской Аравии, Турции, ОАЭ, Великобритании, США. Также участие во встрече приняла глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

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