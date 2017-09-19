НЬЮ-ЙОРК, 19 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США верят в эффективность соглашения с РФ по предотвращению инцидентов в Сирии и привержены его исполнению, заявил на брифинге журналистам помощник госсекретаря США Дэвид Саттерфилд по итогам встречи группы "друзей Сирии" в Нью-Йорке.

"Госсекретарь заявил группе ("друзей Сирии"), что мы работаем тесно по предотвращению конфликтов в ходе операций в Дейр-эз-Зор. Мы уверены, что процесс по предотвращению конфликтов может работать, может преуспеть и может двигаться вперед. Мы привержены этому, и российские партнеры нам также сказали, что привержены этому. Мы уверены, что у нас есть эффективный механизм по предотвращению инцидентов", — отметил он.

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