В МИД Турции положительно оценили встречу группы "друзей Сирии" в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 19 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Встреча группы "друзей Сирии" в Нью-Йорке прошла конструктивно, сообщил РИА Новости глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Хорошо, конструктивно", — сказал он, отвечая на вопрос об итогах заседания.

В группу "друзей Сирии" входят представители Египта, Франции, Германии, Италии, Иордании, Катара, Саудовской Аравии, Турции, ОАЭ, Великобритании, США. Также участие во встрече приняла глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

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