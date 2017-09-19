Тиллерсон не считает, что соглашение о зонах деэскалации в Сирии "умерло"

ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не считает, что соглашение с РФ о предотвращении конфликтов в Сирии "умерло" после сообщений об инциденте с "Сирийскими демократическими силами" (SDF) в провинции Дейр-эз-Зор.

Вопрос взаимодействия Москвы с Вашингтоном в Сирии вновь оказался в центре внимания сторон в субботу после обвинений США в адрес РФ в ударе по позициям SDF, которое Минобороны России отвергло, заявив, что американским партнерам заранее сообщили границы военной операции в Дейр-эз-Зоре.

В понедельник перед министерской встречей в Нью-Йорке по ситуации в Сирии журналисты спросили Тиллерсона, не считает ли он, что "соглашение о предотвращении конфликтов умерло после удара в эти выходные".

"Нет, не умерло", — ответил госсекретарь, не уточнив свой ответ.

Тем самым Тиллерсон подтвердил подход Вашингтона на сохранение военных каналов связи с Москвой по ситуации в Сирии, где сирийская армия при поддержке ВКС РФ с одной стороны и США и их союзники, включая SDF, с другой ведут операции против группировки "Исламское государство"*.

В воскресенье глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд в беседе с узкой группой журналистов заявил, что Пентагон рассчитывает на укрепление взаимодействия с ВКС РФ в небе над Сирией. По его словам, в инциденте с SDF под Дейр-эз-Зором к востоку от Евфрата российско-американский канал по предотвращению инцидентов не сработал. Данфорд также рассказал, что провел в субботу телефонный разговор с главой российского Генштаба Валерием Герасимовым и предложил, чтобы стороны использовали этот канал связи для выявления передвижения террористов в районе Евфрата.

Ранее официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что во избежание ненужной эскалации, командование российской группировки войск в Сирии по существующему каналу связи заблаговременно довело американским партнерам границы проведения военной операции против ИГ* в Дейр-эз-Зоре. Поэтому, подчеркнул он, каким образом в боевые порядки ИГ* в восточной части Дейр-эз-Зора могли без боя "проникнуть оппозиционеры" или "военные советники стран международной коалиции", могут ответить "только сами представители международной коалиции".

* Запрещенная в России террористическая организация.

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