Россия и США ведут постоянный диалог по Сирии, заявил замглавы МИД

НЬЮ-ЙОРК, 18 сен – РИА Новости. Россия и США ведут постоянный диалог по Сирии на экспертном уровне, это касается и ситуации в Дейр-эз-Зоре, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

"Этот процесс, диалог идет постоянно на уровне военных экспертов. Идет экспертная проработка",- сказал Гатилов, отвечая на вопрос, обсуждают ли РФ и США ситуацию в Сирии, в том числе по Дейр-эз-Зору.

Ранее военно-дипломатический источник сообщил РИА Новости, что представители России и США по инициативе американской стороны могут провести на этой неделе встречу по ситуации в сирийском Дейр-эз-Зоре, планируется обсудить зоны ответственности сторон и координацию действий по борьбе с ИГ* (террористическая организация, запрещена в РФ). По его словам, российская сторона уже представила США предварительные предложения по зонам ответственности в районе Дейр-эз-Зора.

В Дейр-эз-Зоре 5 сентября сирийская армия прорвала более чем трехлетнюю блокаду террористической группировки "Исламское государство*". В понедельник правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ форсировали реку Евфрат в районе Дейр-эз-Зора, выбив боевиков из ряда населенных пунктов, и в настоящее время развивают наступление в восточном направлении. Арабо-курдские отряды "Демократических сил Сирии" (SDF) и коалиция во главе с США штурмуют форпост ИГ* на Евфрате — город Ракка.

Вопрос взаимодействия Москвы с Вашингтоном в Сирии вновь оказался в центре внимания сторон после обвинения США в адрес РФ в ударе по позициям SDF, которое Минобороны России отвергло, заявив, что американским партнерам заранее сообщили границы военной операции в Дейр-эз-Зоре.

В воскресенье глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд в беседе с узкой группой журналистов заявил, что Пентагон рассчитывает на укрепление взаимодействия с ВКС РФ в небе над Сирией. По его словам, в инциденте с SDF под Дейр-эз-Зором к востоку от Евфрата российско-американский канал по предотвращению инцидентов не сработал. Данфорд также рассказал, что провел в субботу телефонный разговор с главой российского Генштаба Валерием Герасимовым и предложил, чтобы стороны использовали этот канал связи для выявления передвижения террористов в районе Евфрата.

*Запрещенная в России террористическая организация

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>