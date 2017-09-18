Армия САР обеспечила безопасность авиабазы Дейр-эз-Зор, сообщил источник

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 18 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска САР и союзные силы отбросили боевиков ИГ* более чем на 10 километров от базы ВВС на востоке города Дейр-эз-Зор, сообщил РИА Новости источник в штабе операций города.

"Сирийская армия обеспечила безопасный периметр авиабазы Дейр-эз-Зор, отбросив террористов более чем на десять километров, таким образом аэродром готов принимать и отправлять самолеты", — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в понедельник на авиабазе приземлились первые два транспортных самолета с боеприпасам и предметами первой необходимости для правительственных сил, которые ведут наступление в Дейр-эз-Зоре.

Сирийская армия и правительственные силы впервые за время конфликта в САР в понедельник форсировали западный берег реки Евфрат в боевых условиях, тем самым начав операцию по зачистке от террористов северных окраин Дейр-эз-Зора.

В воскресенье стало известно, что после освобождения района Джафра на востоке города правительственным войскам удалось полностью отрезать основной путь снабжения террористов, засевших в жилых кварталах.