Карла дель Понте разочарована отсутствием международного трибунала по Сирии

ЖЕНЕВА, 18 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Бывший член Независимой комиссии по расследованию в Сирии преступлений против прав человека Карла дель Понте заявила, что покинула комиссию, так как за 7 лет ее существования так и не был созван международный трибунал по Сирии.

О своем намерении покинуть комиссию Дель Понте объявила в конце августа.

"Я покидаю эту Комиссию с разочарованием, потому что так и не был создан трибунал по расследованию всех преступлений, совершенных в Сирии. Мы уже седьмой год расследуем преступления. Этого никто не ожидал от нас. Семь лет преступлений в Сирии и полная безнаказанность. Это неприемлемо", — сказала она в своем прощальном слове в нынешней должности, выступая в понедельник в ходе 36-й сессии Совета ООН по правам человека.

По ее словам, создание под эгидой ГА ООН Международного, беспристрастного и независимого механизма по расследованию всех преступлений в Сирии является "маленьким шажком в сторону справедливости".

Дель Понте также прокомментировала ситуацию с применением химического оружия в Хан-Шейхуне, заявив, что Комиссия, после проведения расследования, располагает подтверждениями использования такого вооружения Дамаском. Она отметила, что жертвам преступлений в Сирии необходима справедливость, и поэтому следует учредить Международный уголовный суд, который займется рассмотрением всех нарушений в САР.

Дель Понте объявила о своем намерении покинуть комиссию в конце августа в интервью швейцарскому изданию Blick. Она заявила, что больше не может состоять в комиссии, "которая просто ничего не делает". По ее мнению, все стороны конфликта в Сирии на стороне зла — "правительство Башара Асада, которое совершало ужасные преступления против человечности и применило химическое оружие, и оппозиция, которая состоит только из экстремистов и террористов".

Независимая международная комиссия ООН по расследованию в Сирии работает с 2013 года. Она уполномочена расследовать все нарушения международного права, военные преступления и преступления против человечности. В настоящий момент в состав комиссии входит Паулу Сержиу Пинейро и Карен Абузейд.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО. США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.

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