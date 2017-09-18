В ООН заявили о негативном влиянии санкций ЕС и США против Сирии

ЖЕНЕВА, 18 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Независимая комиссия по расследованию в Сирии считает, что односторонние санкции ЕС и США против Дамаска привели к проблемам для мирного населения страны и росту цен на продовольствие, заявил ее глава Пауло Пинейро, представляя 14-й доклад комиссии в ходе 36-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

"Внутренне перемещенные лица сталкиваются с проблемами на всей территории страны. В ряде районов, особенно в тех, что находятся под контролем правительства, влияние незаконных односторонних санкций привело к росту цен и сокращению основных продуктов на местных рынках", — сказал он.

Евросоюз с 2012 года начал вводить в отношении Сирии санкции, которые включают запрет на импорт нефти из Сирии, поставки в эту страну готового топлива и нефтепродуктов, ограничения на инвестиции, заморозку в ЕС активов сирийского Центробанка, эмбарго на торговлю технологиями двойного назначения, средствами и оборудованием для мониторинга или блокирования телефонных и интернет-коммуникаций. В список лиц, которым запрещен въезд на территорию ЕС, включено свыше 200 физических и более 60 юридических лиц.

В мае этого года США продлили срок действия односторонних санкций Вашингтона против Дамаска, которые были введены в период с 2006 по 2012 годы в ответ на "необычайную и чрезвычайную угрозу" со стороны правительства Сирии интересам национальной безопасности, внешней политике и экономике США.

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