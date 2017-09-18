Сирийская армия при поддержке ВКС форсировала реку Евфрат у Дейр-эз-Зора

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ форсировали реку Евфрат в районе Дейр-эз-Зора, выбив боевиков террористической группировки ИГ* из ряда населенных пунктов, и развивают наступление в восточном направлении, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
В сообщении указано, что "штурмовые отряды сирийской армии выбили боевиков ИГ* из ряда деревень на восточном берегу Евфрата и развивают наступление в восточном направлении, расширяя захваченный плацдарм".
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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