Сирийская армия при поддержке ВКС форсировала реку Евфрат у Дейр-эз-Зора

Боец сирийской армии во время подготовки к форсированию реки Ефрат в районе города Дейр-эз-Зор. 18 сентября 2017

Боец сирийской армии во время подготовки к форсированию реки Ефрат в районе города Дейр-эз-Зор. 18 сентября 2017

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ форсировали реку Евфрат в районе Дейр-эз-Зора, выбив боевиков террористической группировки ИГ* из ряда населенных пунктов, и развивают наступление в восточном направлении, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

"Отряды сирийских правительственных войск, усиленные подразделениями четвертой танковой дивизии, при поддержке ВКС России форсировали реку Евфрат в районе Дейр-эз-Зора по наведенной инженерными подразделениями понтонной переправе", — сообщили в российском оборонном ведомстве.

В сообщении указано, что "штурмовые отряды сирийской армии выбили боевиков ИГ* из ряда деревень на восточном берегу Евфрата и развивают наступление в восточном направлении, расширяя захваченный плацдарм".

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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