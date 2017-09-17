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Война в Сирии
Война в Сирии

Предупредили заранее: Минобороны ответило на обвинения США в адрес ВКС

16:1417.09.2017
(обновлено: 16:16 17.09.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкМинистерство обороны РФ. Архивное фотоМинистерство обороны РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российские военные заблаговременно предупредили американских партнеров о границах нанесения ударов по террористам в Дейр-эз-Зоре, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Ситуация в Дейр-эз-Зоре. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Группа боевиков сдалась сирийской армии в Дейр-эз-Зоре, сообщил источник
"Во избежание ненужной эскалации командование российской группировки войск в Сирии по существующему каналу связи заблаговременно довело американским партнерам границы проведения военной операции в Дейр-эз-Зоре", — рассказал он.

Представитель военного ведомства отметил, что в ходе операции в Дейр-эз-Зоре уничтожается живая сила, бронетехника и объекты боевиков на западном и на восточном берегу Евфрата. Он также обратил внимание на то, что российская авиация наносит точечные удары только по тем целям, которые ранее были разведаны и подтверждены по нескольким каналам, и только в тех районах, которые находятся под контролем террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ).

"В первую очередь уничтожаются огневые точки террористов, из которых ведется массированный огонь по сирийским войскам", — заявил он.

Конашенков подчеркнул, что в последние дни разведка не выявила на восточном берегу Евфрата ни одного боестолкновения террористов с представителями какой бы то ни было "третьей силы".

"Поэтому, каким образом в боевые порядки ИГИЛ* в восточной части Дейр-эз-Зора могли без боя проникнуть "оппозиционеры" или "военные советники стран международной коалиции", могут ответить только сами представители международной коалиции", — заключил представитель Минобороны.

"Партнеры" коалиции

Ранее международная коалиция по борьбе с ИГ*, возглавляемая США, обвинила ВКС России в нанесении удара по позициям "Сирийских демократических сил" в Дейр-эз-Зоре. На сайте Пентагона опубликовали заявление, в котором утверждается, что 16 сентября в результате действий российской авиации в 12.30 по Гринвичу были ранены бойцы из числа партнеров коалиции.

Самолеты ВВС США F-18 Super Hornets во время операции в Сирии
© REUTERS / U.S. Air Force/Staff Sgt. Michael Battles/Handout/File Photo
Военный политолог: США в Сирии на всякий случай "утюжат" всех
В сообщении говорится, что находившиеся на месте военные советники стран международной коалиции не пострадали. Кроме того, штаб коалиции настаивает, что российская сторона якобы знала о расположении в этом районе "оппозиционеров".

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в ответ на обвинения в адрес российских военных посоветовал американскому командованию вспомнить о том, как США снабжали оружием радикалов и наносили удары по позициям правительственных войск.

"Прежде чем обвинять Россию, в Пентагоне пусть вспомнят, как бомбили позиции армии Сирии и как вооружили джихадистов на 2,5 миллиарда долларов", —написал сенатор в Twitter.

"Не тот" сценарий

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал обвинения в адрес ВКС бездоказательными.

"Эти бездоказательные обвинения в адрес российских ВКС со стороны возглавляемой США международной коалиции — еще одно свидетельство, что события в Сирии развиваются не по ее сценарию", — написал парламентарий в Facebook. Он добавил, что Соединенные Штаты, судя по всему, не могут смириться с тем, что сирийская армия при поддержке ВКС России смогла опередить силы коалиции и первой начала освобождать Дейр-эз-Зор.

"Уже ни для кого не секрет, что для США главное — не победить ИГ*, а закрепиться в Сирии, оказывая определяющее влияние на ее послевоенное устройство", — говорится в сообщении.

Борьба продолжается

Военные США занимают позиции возле деревни Дарбасия, Сирия
© AFP 2017 / Delil Souleiman
Политолог о заявлении спецпредставителя США: американцы в Сирии проиграли
В то же время сирийские военные продолжают возвращать под свой контроль захваченный террористами ИГ* город. Так, 17 сентября проправительственные силы отбили у боевиков два района на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

"Армия вышла к Евфрату, освободив районы Мариия и Хувейджат Мариия. С восточной стороны боевики отброшены от авиабазы более чем на пять километров", — сообщил РИА Новости источник в штабе по освобождению города.

Он подчеркнул, что часть террористов бежала в сторону города Маядин, остальные перешли Евфрат и скрылись в северных районах Дейр-эз-Зора.

Кроме того, боевиков удалось выбить и из района Джафра, что позволило отрезать основной путь снабжения в подконтрольные террористам районы.

Истребители F-15 ВВС США. Архивное фото
© AP Photo / U.S. Air Force, Matthew Bruch
Летчик ВВС США рассказал об ударе по сирийскому беспилотнику в июне
Накануне стало известно, что группа боевиков ИГ* из осажденного города сдалась сирийской армии. За день до этого правительственные войска вошли в населенный пункт Аль-Мурия, а также освободили от терористов горные массивы Сарда и Каррум.

Трехлетняя блокада

Весной 2014 года боевики ИГ* полностью перекрыли все наземные поставки гуманитарной помощи жителям Дейр-эз-Зора. Сирийская армия прорвала более чем трехлетнюю блокаду города 5 сентября. Несмотря на то, что часть кварталов все еще находятся под контролем боевиков, прорыв блокады положил начало не только избавлению города от осады, но и освобождению восточных районов страны от террористов.

Бойцы сирийской армии на позициях в районе Дейр-эс-Зора. 15 сенября 2017
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Горькая вода и сухие лепешки: жизнь на авиабазе в Дейр-эз-Зоре
До освобождения Дейр-эз-Зора правительство Сирии и Минобороны России доставляли пострадавшему населению гуманитарную помощь по воздуху. Сейчас к этому процессу присоединился Международный комитет Красного креста и Красного полумесяца.

Дейр-эз-Зор постепенно возвращается к мирной жизни: несмотря на то, что в городе пока есть проблемы с водой и электричеством, инфраструктуру уже начинают восстанавливать. После прорыва блокады в город доставили оборудование для пекарен из Дамаска, в ближайшее время планируется направить в Дейр-эз-Зор крупную партию медицинской техники, в том числе кареты скорой помощи и реанимобили.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Бои за Дейр-эз-Зор
© РИА Новости, Инфографика
Бои за Дейр-эз-Зор

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