В СФ назвали бездоказательными обвинения в адрес России в ударах по SDF

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал бездоказательными обвинения России со стороны США в нанесении удара по позициям "Сирийских демократических сил" (SDF).

"Эти бездоказательные обвинения в адрес российских ВКС со стороны возглавляемой США международной коалиции — еще одно свидетельство, что события в Сирии развиваются не по ее сценарию", — написал Клинцевич в Facebook.

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По его словам, США не могут пережить, что сирийские правительственные войска, поддерживаемые российскими военными, "опередили союзные американцам силы и первыми добрались до стратегически важнейшего пункта — Дейр-эз-Зора, взяв город под свой контроль".

Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*) в субботу обвинила РФ в нанесении удара по позициям арабско-курдских отрядов SDF. При этом курдский источник заявил РИА Новости, что шесть бойцов SDF пострадали при ударе сирийских правительственных ВВС.

Позднее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что командование ВКС РФ в Сирии заблаговременно обозначило американским партнерам границы проведения военной операции в Дейр-эз-Зоре. Он подчеркнул, что российские ВКС "наносят точечные удары только по разведанным и подтвержденным по нескольким каналам" целям в подконтрольных ИГ* районах.

В Дейр-эз-Зоре 5 сентября сирийская армия прорвала более чем трехлетнюю блокаду террористической группировки "Исламское государство"*. До прорыва помощь пострадавшему населению доставляли по воздуху правительство Сирии и Минобороны России. Сейчас к этому подключился Международный комитет Красного креста и Красного полумесяца.

Параллельно с этим арабо-курдские отряды "Демократических сил Сирии" (SDF) и коалиция во главе с США штурмуют форпост ИГ* на Евфрате — город Ракка. Поставки гуманитарной помощи по линии ООН и Всемирной продовольственной программы затруднены. По оценке МККК, положение людей в Ракке очень сложное. В июле ООН сообщала, что ни одна колонна не смогла попасть в осажденные районы, а объемы поставок помощи в окруженные сирийские города достигли "критически низкой" отметки. В августе ООН вновь заявила о крайне ограниченном доступе к питьевой воде и продовольствию 25 тысяч жителей Ракки.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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