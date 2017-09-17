Россия зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки четыре нарушения режима прекращения огня, турецкие — 11, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
По данным Минобороны, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел одну гуманитарную акцию: в населенном пункте Айн-Эль-Крум провинции Латакия местному населению было выдано 900 кг продовольствия, Кроме того, за сутки медицинскую помощь получили 66 жителей.
*Террористическая организация, запрещена в России
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