Россия зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки четыре нарушения режима прекращения огня, турецкие — 11, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Дамаск — один, Хама — два, Эль-Кунейтра — один. Турецкой частью представительства зафиксировано 11 нарушений в провинциях: Идлиб — два, Алеппо — четыре, Дамаск — пять", — говорится в сообщении.

Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

По данным Минобороны, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел одну гуманитарную акцию: в населенном пункте Айн-Эль-Крум провинции Латакия местному населению было выдано 900 кг продовольствия, Кроме того, за сутки медицинскую помощь получили 66 жителей.