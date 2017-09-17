Пентагон обвинил ВКС в ударе по сирийским оппозиционерам

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с "Исламским государством"* обвинила российских военных в нанесении удара по позициям "Сирийских демократических сил".
В заявлении штаба коалиции говорится, что в результате действий ВКС вблизи Дейр-эз-Зора в 12.30 по Гринвичу 16 сентября ранения получили бойцы из числа партнеров коалиции. В документе также утверждается, что российская сторона знала о расположении в этом районе оппозиционеров и советников из коалиции.
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков уже заявил AFP, что подобные обвинения являются неправдой. "Это невозможно. Зачем нам их бомбить?" – сказал Конашенков.
Заявление международной коалиции уже прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его словам, Пентагону стоит вспомнить, как США бомбили позиции сирийской армии и как вооружили джихадистов на миллиарды долларов, а только потом обвинять Россию.
В Москве не раз говорили, что решения об авиаударах в Сирии принимаются только после тщательной проверки данных разведки. При этом прежние обвинения Запада о бомбардировках самолетами ВКС гражданских объектов не находили подтверждений.
Трехлетняя блокада Дейр-эз-Зора
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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