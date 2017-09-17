США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Пентагон обвинил ВКС в ударе по сирийским оппозиционерам

09:1517.09.2017
(обновлено: 09:16 17.09.2017)
0673612
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкДейр-эз-ЗорДейр-эз-Зор
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с "Исламским государством"* обвинила российских военных в нанесении удара по позициям "Сирийских демократических сил".

Американский истребитель во время операции в Сирии. Архивное фото
© AP Photo / Petr David Josek
Пушков предостерег США от обвинений России в ударах по сирийской оппозиции

В заявлении штаба коалиции говорится, что в результате действий ВКС вблизи Дейр-эз-Зора в 12.30 по Гринвичу 16 сентября ранения получили бойцы из числа партнеров коалиции. В документе также утверждается, что российская сторона знала о расположении в этом районе оппозиционеров и советников из коалиции.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков уже заявил AFP, что подобные обвинения являются неправдой. "Это невозможно. Зачем нам их бомбить?" – сказал Конашенков.

Ирина Ассаф и ее муж Ибрагим. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Россиянка о блокаде Дейр-эз-Зора: "Съели всех кошек и собак"
Ранее курдский источник сообщил РИА Новости, что при ударе сирийских правительственных войск пострадали шесть бойцов арабско-курдских отрядов "Сирийских демократических сил". Им была оказана медицинская помощь. Комментариями сирийской армии агентство пока не располагает.

Заявление международной коалиции уже прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его словам, Пентагону стоит вспомнить, как США бомбили позиции сирийской армии и как вооружили джихадистов на миллиарды долларов, а только потом обвинять Россию.

В Москве не раз говорили, что решения об авиаударах в Сирии принимаются только после тщательной проверки данных разведки. При этом прежние обвинения Запада о бомбардировках самолетами ВКС гражданских объектов не находили подтверждений.

Трехлетняя блокада Дейр-эз-Зора

Весной 2014 года боевики ИГ* отрезали все наземные поставки гуманитарной помощи 100 000 мирным жителям города. Здесь нет интернета и очень плохо работает мобильная связь, а цены выше в 10-20 раз по сравнению с остальными сирийскими городами. В конце 2015 года в Дейр-эз-Зор гуманитарную и военную помощь стали оказывать российские военные.
Мальчик из Дейр-эз-Зора, Сирия
© Фото : Sputnik Arabic
Три года в плену ИГ*: как дети переживали блокаду Дейр-эз-Зора

В сентябре войска правительственной армии Сирии при поддержке ВКС России осуществили прорыв блокады города. Несмотря на то, что часть кварталов еще находятся под контролем боевиков деблокада Дейр-эз-Зора стала не только началом избавления от трехлетней осады, но и стартом освобождения от власти террористов восточных районов страны.

В Минобороны заявили, что по своей значимости и масштабу снятие блокады с Дейр-эз-Зора превосходит все предыдущие победы над ИГ* за последние три года.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Бои за Дейр-эз-Зор
© РИА Новости, Инфографика
Бои за Дейр-эз-Зор
Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена