Итальянская парламентская делегация посетила Алеппо

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Итальянская парламентская делегация во главе с экс-министром экономического развития Паоло Романи посетила сирийский город Алеппо, сообщает агентство SANA.

По данным агентства, итальянские гости осмотрели Великую мечеть Алеппо, Цитадель и древний рынок. Члены делегации смогли оценить ущерб, нанесенный террористическими атаками жилым кварталам, техническим сооружениям и археологическим памятникам города.

Итальянская делегация встретилась с сотрудниками алеппского отделения Сирийского арабского Красного Полумесяца, которые рассказали гостям о помощи, оказываемой пострадавшим в результате терактов семьям. Парламентарии также посетили Университетский госпиталь Алеппо, где ознакомились с процессом оказания скорой и медицинской помощи гражданскому населению.

По словам главы делегации Паоло Романи, большинство итальянцев не знают, что на самом деле происходит в Сирии, поскольку получают новости только от западных СМИ, которые не предоставляют реальную информацию с места событий.

Романи подчеркнул, что главной целью поездки, помимо активизации сирийско-итальянских дипломатических отношений, является оценка ситуации в Алеппо и передача реальной картины происходящего итальянскому народу.

В своем Twitter Романи опубликовал несколько фотографий со встречи с губернатором Алеппо, а также снимки разрушенных кварталов города. "Алеппо сегодня. Город, который надо восстанавливать. Запад не может просто так стоять и смотреть. Это один из самых древних городов мира!", — написал политик.

Как передает агентство, другие члены итальянской парламентской делегации отметили, что посещение Алеппо является актом поддержки и солидарности с сирийским народом. Они также выразили надежду, что Италия сыграет положительную роль в восстановлении Сирии.

Процесс восстановления мирной жизни в Алеппо стал возможным после того, как сирийская армия практически полностью освободила от ИГ* провинцию и продвинулась вглубь провинции Ракка с западной стороны в направлении реки Евфрат, освобождая населенные пункты от террористов.