Итальянская парламентская делегация посетила Алеппо

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Итальянская парламентская делегация во главе с экс-министром экономического развития Паоло Романи посетила сирийский город Алеппо, сообщает агентство SANA.
Итальянская делегация встретилась с сотрудниками алеппского отделения Сирийского арабского Красного Полумесяца, которые рассказали гостям о помощи, оказываемой пострадавшим в результате терактов семьям. Парламентарии также посетили Университетский госпиталь Алеппо, где ознакомились с процессом оказания скорой и медицинской помощи гражданскому населению.
Романи подчеркнул, что главной целью поездки, помимо активизации сирийско-итальянских дипломатических отношений, является оценка ситуации в Алеппо и передача реальной картины происходящего итальянскому народу.
В своем Twitter Романи опубликовал несколько фотографий со встречи с губернатором Алеппо, а также снимки разрушенных кварталов города. "Алеппо сегодня. Город, который надо восстанавливать. Запад не может просто так стоять и смотреть. Это один из самых древних городов мира!", — написал политик.
Процесс восстановления мирной жизни в Алеппо стал возможным после того, как сирийская армия практически полностью освободила от ИГ* провинцию и продвинулась вглубь провинции Ракка с западной стороны в направлении реки Евфрат, освобождая населенные пункты от террористов.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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