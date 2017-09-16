Россия не зафиксировала нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии не зафиксировали за сутки нарушений режима прекращения огня, турецкие заявляют о пяти случаях, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки не зафиксировано. Турецкой частью представительства зафиксировано пять нарушений в провинциях: Идлиб — одно, Латакия — одно, Дамаск — три", — говорится в бюллетене.

Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

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